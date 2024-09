Nave Ong norvegese raccoglie altri 209 migranti: sbarcati stamane a Genova

Poco dopo l’alba di oggi la nave Ong Geo Barents di Medici Senza Frontiere, battente bandiera norvegese, ha attraccato nel Porto di Genova per fare sbarcare nel capoluogo ligure altri 209 migranti raccolti al largo delle coste libiche e trasportati in Italia.

I responsabili e i volontari della nave Ong norvegese, ormai da anni impegnati nella ricerca di migranti nel Mediterraneo, stavolta sono intervenuti in due diverse operazioni prima di fare rotta verso il nostro Paese evitando di sbarcare il loro carico di esseri umani in altri porti non italiani.

A bordo della nave Ong norvegese per la maggior parte giovani uomini, oltre a donne e minori non accompagnati.

Ad attendere a terra la nave c’erano medici, infermieri e psicologi, una macchina di sostegno sperimentata visto che solo quest’estate gli sbarchi di migranti a Genova sono stati tre (un altro di Geo Barents, poi la nave di Sos Humanity e Sea Eye 4).

A Ponte Doria di ponente sono presenti anche tre pool medico-sanitari formati da personale dell’Asl 3, degli ospedali San Martino e Galliera, e 118. I minori saranno seguiti da uno staff dell’ospedale Gaslini.