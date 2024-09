Regionali, Rixi: Orlando è famoso in Liguria solo per aver chiuso due tribunali

Le dichiarazioni di Rixi durante la presentazione della candidatura di Marta Brusoni alle Regionali

«Mi ricordo che il mio obiettivo deve essere quello, finalmente, di avere una Liguria collegata col mondo. Mi dispiace che leggo e vedo anche in alcune televisioni locali che la Gronda non si farà. Ma qualcuno diceva anche che l’uomo non potrà mai volare. Io credo che, invece, le cose vanno fatte e chi gira come me tantissimo la Liguria, sa benissimo che la nostra regione se non avrà la Gronda, un’altra autostrada, noi restiamo nell’isolamento totale.»

A dirlo questa sera il viceministro genovese del Mit e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi, nonché candidato alle elezioni regionali, durante la presentazione ai Bagni Italia della candidatura di Marta Brusoni (Lega) alle elezioni regionali di domenica 27 e lunedì 28 ottobre.

«Devo ringraziare la Marta Brusoni per essere entrata nella grande famiglia della Lega e di essersi messa a disposizione per questa campagna delle regionali e, secondo me è uno spartiacque, è un momento in cui bisogna chiamarsi tutti a raccolta.» Ha detto Rixi a proposito della candidatura di Marta Brusoni.

«Credo che la candidatura di Marco Bucci, il sindaco del fare, è una candidatura vincente. Io da subito volevo un sindaco, un sindaco civico, uno che con la sua attività mi ha dimostrato di saper fare le cose, perché la nostra regione è una regione, con tante (opere) compiute parte da molto indietro rispetto ad altre regioni del nord Italia. Stiamo recuperando negli ultimi anni tante posizioni ma c’è ancora tanta strada da fare. Come quando in una competizione parti con degli handicap e stai iniziando a superare un avversario dopo l’altro ed il traguardo è laggiù e devi metterci ancora più grinta per arrivare in fondo ed arrivare primo. Quindi credo che Marco abbia dato dimostrazione a tutti della volontà, della voglia e della determinazione per ottenere risultati.

Tanta gente magari è rimasta delusa per cose che ha letto sui giornali, bisogna rimotivarla. Però se vincono gli altri è una tragedia perché vuol dire tornare indietro di vent’anni.» Ha poi aggiunto Rixi.

«Quello che dico – conclude il viceministro del MIT – lo dico anche al nostro avversario politico Orlando perché è solo famoso in Liguria per aver chiuso due tribunali, quello di Chiavari e quello di Sanremo quando era ministro. Io non so in quanto ministro se abbia usato non solo la testa, ma anche il cuore per questa regione.»

