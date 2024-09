Metro Genova, ancora una settimana di chiusure anticipate per manutenzioni

Chiusure anticipate per la metro di Genova nelle sere del 23, 24 e 26 settembre per interventi di manutenzione

Dopo la pausa in occasione del Salone Nautico, tornano le consuete chiusure anticipate serali per la metropolitana di Genova.

Questa settimana, le attività di manutenzione prevedono il revamping dei sistemi di rilevazione incendio, l’installazione di nuovi access point nelle gallerie, le prove dinamiche con il nuovo treno Hitachi e l’installazione di nuova illuminazione LED nelle stazioni.

Orari e date delle chiusure anticipate

Per permettere l’effettuazione dei lavori, la metro chiuderà anticipatamente nelle sere di lunedì 23, martedì 24 e giovedì 26 settembre. Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin verso Brignole e alle ore 21.12 da Brignole verso Brin.

Le motivazioni e il servizio alternativo

“Le chiusure serali anticipate consentono di avere tempi sufficienti per completare i lavori in sicurezza, senza la circolazione dei treni”, sottolineano da AMT. Durante le chiusure, il collegamento serale con la Valpolcevera sarà garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo), mentre i collegamenti in centro saranno coperti dai mezzi pubblici ordinari.