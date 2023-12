Due giorni nel ponente per entrare nel più classico spirito natalizio. A Voltri, il 9 dicembre spettacolo natalizio per le piazze della delegazione, accensione dell’albero in piazza Odicini e poi merenda per tutti.

Il 17 poi un altro momento di festa, con musica della Christmas Band e ancora merenda e foto con Babbo Natale.

Un momento di festa per grandi e piccini a cura del CIV Voltri in collaborazione con Pro Loco Voltri e Associazione Utrimare. Accesso libero e gratuito. Roberto Polleri