Amt, offerte per studenti: sconto di 55 euro per abbonamenti annuali a un prezzo agevolato, senza attendere la nuova proposta commerciale in partenza con il nuovo anno.

Grazie al progetto PRINCE, dal 6 dicembre, per gli studenti è possibile richiedere gratuitamente un mensile under 14 o usufruire di uno sconto di 55 euro per l’acquisto di un annuale under 26 o MET26. Le promozioni sono visibili online sul sito Amt Genova.

Partono oggi le nuove promozioni Amt dedicate a tutti i giovani studenti che vogliono “giocare d’anticipo” e acquistare subito un titolo di viaggio a un prezzo agevolato, senza attendere la nuova proposta commerciale in partenza con il nuovo anno.

Da oggi, mercoledì 6 dicembre, gli under 14 possono richiedere gratuitamente un abbonamento mensile ordinario Amt integrato con Trenitalia: per farlo, basta accedere alla pagina dedicata all’acquisto del mensile del sito AMT e compilare l’apposito form.

Un modo per “accompagnare” i giovanissimi alla nuova promozione che prenderà il via il 15 gennaio 2024, da quando, per tutti gli under 14 residenti nella Città metropolitana di Genova, sarà possibile viaggiare gratuitamente sull’intera rete AMT.

Buone notizie anche per gli under 26, che, sempre dal 6 dicembre, possono acquistare gli abbonamenti annuali MET26 e Under 26 beneficiando di uno sconto pari a 55 euro. Anche in questo caso, l’acquisto deve essere effettuato dal sito web di AMT, accedendo alle rispettive pagine dedicate ai due abbonamenti. Grazie alla promozione, sarà così possibile acquistare un MET26 al prezzo speciale di 245 euro o un Under26 a 200 euro.

Dal 15 gennaio la validità territoriale dei due titoli di viaggio, che al momento prevede rete urbana, extraurbana e Ferrovia Genova Casella per il MET26 e rete urbana AMT e urbana genovese Trenitalia per l’Under 26, sarà estesa secondo quanto previsto dalla nuova proposta commerciale di Amt (Grande Amt + Volabus + Navebus + Portofino + FGC + Trenitalia Urbano Genova).

Tutti i dettagli della nuova proposta commerciale.

Le promozioni, valide fino all’esaurimento delle disponibilità, sono realizzate grazie alle risorse del progetto PRINCE, “PRemialità e INCEntivi per il cambiamento modale”. Co-finanziato dal ministero della Transizione Ecologica e promosso dal Comune di Genova, si tratta di un progetto dedicato a studenti di diverse fasce di età che ha l’obiettivo di formare sulla mobilità green e premia chi decide di cambiare le proprie abitudini e spostarsi con mezzi sostenibili.

Le promozioni sono accompagnate da una campagna pubblicitaria dedicata, lanciata da oggi su tutti i mezzi Amt. ABov