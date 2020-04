Nasce il progetto, Doposcuola a distanza

Uscita oggi su YouTube, la canzone nata da un’idea dell’infettivologa Nirmala Rosseti che sostiene il progetto di Helpcode Italia Onlus

Una canzone per spiegare ai bambini il perché di questa attuale reclusione sociale. È nata con questo obiettivo “Tutti contro Cov”, la nuova canzone firmata dalla cantautrice ligure Maria Pierantoni Giua, lanciata oggi sul suo canale YouTube (https://youtu.be/vO9srnoADHM).

Prodotta da Lorenzo Patellani, con la preziosa partecipazione di Roberto Izzo dei Gnu Quartet, la canzone nasce da un’idea dell’infettivologa e referente del settore Malattie Infettive dell’Associazione Gigi Ghirotti Nirmala Rosseti. Medico, mamma di due bambini e amica di Giua. «Da inizio emergenza mi occupo del controllo del contagio per l’assistenza domiciliare e, da qualche settimana, lavoro anche in supporto all’equipe di Malattie Infettive del San Martino, combatto così contro il virus ogni giorno – racconta Rosseti – Nel frattempo, cerco di spiegare ai miei figli il perché di tutto questo e vorrei trovare le parole giuste perrendere loro comprensibile ciò che ci ha cambiato la quotidianità. Sono concetti difficili da spiegare a un bambino. Così ho chiesto aiuto agli amici artisti».

Attraverso le parole di Giua e le illustrazioni animate del fumettista Andrea Piccardo, in arte “PIC”, il video di “Tutti contro Cov” racconta ai bambini la causa del distanziamento sociale delle ultime settimane, attraverso la storia di Cov, un piccolo essere sconosciuto che, una volta arrivato nelle grandi città, sentendosi spaesato si aggrappa a tutto ciò che incontra. Da qui l’obbligo di stare a casa, lavarsi spesso le mani e salutare da lontano le persone che si amano. Una canzone che con ironia e divertimento spiega ai bambini il difficile periodo storico che stiamo attraversando.

«Anch’io sono mamma e mi sono quindi trovata a dover spiegare a mio figlio perché e che cosa stava cambiando nel nostro modo di vivere – spiega Giua – Grazie all’assist di Nirmala Rosseti, ho composto questa canzone per provare a spiegare ai nostri figli perché in questo momento è così importante restare a casa, non andare a scuola e non vedere i nonni per un po’. Spesso ce ne dimentichiamo, ma i bambini stanno vivendo un cambiamento molto importante e non senza difficoltà in questa situazione di distacco dalla scuola e dai loro coetanei. Se questo periodo è pesante e, a tratti, incomprensibile per noi, pensiamo a quanto possa essere traumatico per loro. È importante renderli partecipi di ciò che succede all’esterno, raccontando i fatti con un pizzico di ironia e leggerezza e con un linguaggio adatto a loro».

Oltre alla funzione esplicativa, la canzone sostiene anche la raccolta fondi per il doposcuola a distanza di Helpcode Italia Onlus,organizzazione genovese che tutela i diritti dell’infanzia in Italia e all’estero. Un progetto che, grazie a laboratori di coding, arte, filosofia e lettura online per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in tutta Italia rimasti a casa durante l’emergenza coronavirus, rende più leggero l’isolamento dei bambini e delle loro famiglie. Sotto al video di “Tutti contro Cov” su YouTube, si possono trovare tutti i riferimenti per donare. La campagna è attiva sul sito GoFundMe:https://www.gofundme.com/f/coronavirus-helpcode-per-la-scuola-a-distanza. Le donazioni raccolte serviranno per riunire formatori stabili e per raccogliere una strumentazione adeguata per garantire a più bambini possibili laboratori doposcuola di qualità.

«Da un po’ di tempo sono legata a Helpcode da un rapporto di amicizia e appena è nata “Tutti contro Cov”, ho pensato di aderire a questo progetto – spiega Giua, che con la sua voce è anche una delle protagoniste dei laboratori di lettura dei doposcuola di Helpcode – Nell’ultimo periodo ho registrato delle letture che verranno trasmesse online ai bambini delle scuole di tutta Italia, a ognuno di loro chiedo di inviarmi dei pensieri e delle impressioni sul periodo che stiamo vivendo. Chissà, magari verrà fuori una nuova canzone scritta proprio da loro».

All’uscita del video, seguirà anche una presentazione della canzone, che si svolgerà martedì 28 aprile alle ore 18.30 sullepagine Facebook di Helpcode Italia Onlus (fb.com/helpcode) e di Maria Pierantoni Giua (fb.com/GiuaOfficial). Parteciperanno alla diretta Giua, il fumettista Andrea Piccardo e Fosca Scotto, responsabile Public Engagement di Helpcode Italia.