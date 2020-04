Amministrazione alassina il giorno dopo la conferenza di Conte

Limitazioni emergenza Covid 19: nessuna variazione fino al 4 maggio prossimo

“Abbiamo ascoltato tutti il discorso del Presidente del Consiglio dei Ministri ieri sera – il commento dall’Amministrazione Comunale alassina il giorno dopo la conferenza stampa di Giuseppe Conte e la presentazione del nuovo DPCM – la cosiddetta Fase 2 partirà dal 4 maggio e fino ad allora anche per quanto riguarda la Città di Alassio, resterà in vigore quanto già previsto con l’ordinanza del 21 aprile scorso”.

Nessuna variazione dunque sulle limitazioni in essere e sulle deroghe concesse nelle maglie del decreto di Governo. Permane l’obbligo delle mascherine e del distanziamento sociale. Permangono le chiusure di parchi, giardini, cimiteri, litorali e Pontile Bestoso.

“Avremmo preferito operare in un quadro normativo differente – la conclusione di Galtieri – e saremo ben lieti e pronti, qualora vi fossero le condizioni per farlo, di allentare le maglie delle limitazioni vigenti, posto che la situazione di Alassio, in termini di contagio, è limitata e ampiamente sotto controllo”.