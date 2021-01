Napoli-Spezia, Nzola: Contento per gol e vittoria

Schierato ancora una volta al centro dell’attacco, Mbala Nzola ha saputo lasciare il segno anche questa sera, siglando il suo 8° centro in Serie A.

“Sono contento per il mio gol, ma soprattutto per la squadra, perché era una partita difficile ed eravamo in un momento non semplice.

Abbiamo dimostrato di essere una squadra unita, abbiamo sofferto tanto, anche perché eravamo con l’uomo in meno, ma vincere in inferiorità numerica forse è ancora più bello e quindi questa vittoria per noi vale davvero tanto.

Agoume oggi ha disputato una grande gara, andiamo molto d’accordo sia dentro che fuori dal campo, è un giocatore che mi piace e sono contento per la sua ottima prestazione”.