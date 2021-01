Napoli-Spezia, Italiano: vittoria importante per il futuro

Al termine della fondamentale vittoria del “Diego Armando Maradona”, è il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano a commentare la prestazione dei suoi ragazzi.

“Non è stata una delle nostre migliori prestazioni, ma abbiamo portato a casa 3 punti pesantissimi, quindi ben vengano partite così. Torniamo a smuovere la classifica, riportiamo entusiasmo nello spogliatoio e ritroveremo il sorriso in settimana, un aspetto fondamentale che ci permetterà di lavorare con più serenità.

Con l’uomo in meno, soprattutto in questa categoria, si fa troppa fatica. Arrivare in fondo in inferiorità numerica è stato complicato; bravi i ragazzi perché fino alla fine non hanno mollato, anche perché fare due gol a Napoli e ribaltare la partita non è certo cosa da tutti.

Nzola ha potenzialità enormi, è un ragazzo giovane e ha ancora grossi margini di miglioramento; quest’anno sta crescendo molto, soprattutto dal punto di vista dell’incisività sotto porta.

Nel primo tempo non mi era piaciuto il fatto di aver proposto poco gioco. Chi è subentrato ha fatto bene, l’idea era anche quella di mettere un po’ più gamba per gli inserimenti e ci è andata bene”.