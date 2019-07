MySport sempre più a difesa dell’ambiente. Novità plastic free per il Centro estivo acquatico

Ci sono sempre novità e proposte originali al Centro estivo acquatico MySport di Piscine Sciorba. Quest’estate non si utilizzeranno più piatti e posate di plastica monouso e nemmeno bottigliette per l’acqua: i bambini del gruppo Small hanno ricevuto in dono un kit ecologico di stoviglie in materiale riciclato, che non verrà gettato via dopo il pasto ma lavato con l’aiuto degli educatori e riportato a casa per poi essere riutilizzato.

Non è solo un gesto concreto che porterà a ridurre drasticamente i rifiuti dell’ impianto sportivo più grande della Liguria ma soprattutto ha un alto valore educativo per coloro che saranno gli adulti di domani, che impareranno a dar valore alle loro cose e a prendersene cura. “E siamo certi che soprattutto per i più piccoli lavare piatti e posate diventerà un ulteriore momento di gioco!” fanno sapere dal Centro estivo acquatico MySport.

Questa settimana anche il week end è ricco di appuntamenti per i bambini di MySport: venerdì si parte per la montagna per trascorrere 3 giorni nel verde di Serra di Pamparato. I bambini, grandi e piccoli, saranno accompagnati dagli educatori dello staff MySport che saranno sempre con loro durante i giochi, le passeggiate, i pranzi…. Tanto divertimento unito come sempre ad un clima familiare, in cui tutti si sentono a casa.

E per chi resta a Genova, venerdì sera continuano le serate ‘Pizza&Cinema Family’: MySport e Sciorba Bistrot invitano i bambini e le loro famiglie a trascorrere una serata dedicata al cinema, ovviamente abbinato a un’ottima pizza al taglio!

Per tutte le informazioni sul Centro Estivo Mysport e tutte le sue iniziative è possibile chiamare la reception allo 010.8380764 oppure il cellulare dedicato 342.6690636.