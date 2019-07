Cavi di Lavagna, estate in musica con Jazz & Wine Festival

A Cavi di Lavagna, estate vuol dire anche musica con “JAZZ & WINE FESTIVAL”. La manifestazione, giunta alla quindicesima edizione, si conferma tra le più longeve rassegne di musica jazz della Liguria.

Il “Jazz&Wine 2019” aprirà giovedì 18 luglio con l’appuntamento alle storie musicali più coinvolgenti che il cinema abbia raccontato. “Whiplash”, scritto e diretto nel 2014 da un ventinovenne e semisconosciuto Damien Chazelle, il quale poi ha diretto l’acclamato film musicale “La La Land” – ottenne un enorme successo di pubblico e critica, vincendo ben 3 Oscar di Miglior Attore non protagonista per J.K. Simmons, Miglior Montaggio e Miglior mix sonoro.

“Whiplash” e la tormentata e morbosa storia del legame tra Andrew, un giovane e ambizioso batterista, interpretato dal bravissimo Miles Teller, e Fletcher, il suo rigoroso e severo insegnante, al limite della follia (J.K. Simmons, che per la sua performance si è aggiudicato la statuetta d’oro), conquista e sorprende gli spettatori con un dramma psicologico che respira e si esprime attraverso la musica jazz, onnipresente nella colonna sonora.

La serata di giovedì 25 luglio porta sul palco di Piazza Nazario Sauro il Trio di Alberto Malnati nel concerto “Three for Mr. R.B.”. Il trio vuole essere un omaggio ai grandi contrabbassisti del passato e in particolare a Ray Brown, con il quale Malnati ebbe il piacere di studiare nel 1995. Nel concerto vengono eseguite prevalentemente composizioni di celebri bassisti, come Pettiford, R. Carter, anche lui maestro di Malnati e ovviamente del grande Ray Brown.

Con sé nel trio, Malnati ha chiamato due giovani musicisti genovesi: Matteo Pinna alla batteria e Luca Terzolo al piano. Entrambe laureati al conservatorio Niccolò Paganini, accompagnano il bassismo sornione e divertito dell’esperto band leader.

A chiudere il Jazz&Wine Festival 2019, giovedì 1 agosto, sarà “Tribute to Henry Mancini”, il concerto di un altro Trio. Alessio Menconi, chitarrista italiano tra i più apprezzati all’estero, assieme allo stimato sassofonista ligure Stefano Guazzo e il rinomato bassista Aldo Zunino, daranno vita ad un omaggio al grande Henry Mancini.

Americano di origini abruzzesi, Mancini è considerato uno dei maggiori esponenti della canzone americana, autore di alcune tra le più note melodie del jazz e della musica da film come “The Days of Wine and Roses”, “Pink Panther”, “Peter Gunn”.

Il trio dei tre musicisti liguri eseguirà questi brani, oltre ad altre stupende melodie del grande compositore, che saranno eseguite con arrangiamenti ed una vena stilistica tutta particolare ed originale, per un concerto di grande eleganza e magia. Giovedì 18 luglio Proiezione del film “WHIPLASH”.

La rassegna, che unisce musica jazz e enogastronomia, è promossa dall’Assessorato al Turismo del Comune di Lavagna in collaborazione con il CIV, Centro Integrato di Via di Cavi Borgo e organizzata dall’Associazione “Le Muse Novae”.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.30 con Ingresso agli spettacoli è gratuito. Così, in un angolo raccolto di Cavi Borgo a ridosso delle spiagge più lunghe del Tigullio, in Piazza Nazario Sauro, si incontreranno la qualità della musica e quella dei vini. ABov