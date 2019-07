Genoa, domani il test contro l’FC Wacker Innsbruck

Dopo l’amichevole (9-0) con il Fc Stubai, il test con il Fc Wacker Innsbruck. Dalla Serie D, alla Serie B. Sale il livello degli avversari attesi alla SportPlatz di Neustift martedì, per il calcio d’inizio fissato alle 18.

In mattinata il Grifone si allenerà senza sconti, come accaduto prima del precedente appuntamento. “In Austria ci stiamo limitando ai concetti base, lavoriamo sotto il profilo fisico e affiniamo la conoscenza dei giocatori. Dopo inizieremo a trattare gli aspetti tattici entrando nei dettagli” aveva puntualizzato mister Andreazzoli giorni fa. Per domani non si aspettano insomma troppe indicazioni, da un certo punto di vista, contro un team più rodato nella preparazione. Per la prima volta il Grifo affronta questo team, massima espressione calcistica del nord Tirolo, nel corso dei 14 ritiri svolti in Austria.