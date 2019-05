Musica per Andrea… Un evento benefico a Villa De’ Mari

Un concerto per ricordare un appassionato di musica. Arriva quest’anno alla quarta edizione il “Memorial Andrea Gilardi”, evento che vedrà differenti gruppi musicali esibirsi sulla ribalta di Villa De’ Mari a Genova Prà.

Dal Coro delle Voci Bianche dell’Associazione Voltrimusica al Coro Parrocchiale N.S. della Pieve di Molare (AL) e il Coro della Chiesa Mater Dei di Prà, nel segno della musica sacra e tradizionale ma anche il gruppo “Alter Ego” che si esibirà in una serie di cover nell’inedita versione acustica, per poi concludere con Pink Floyd acustici e “The Plums”.

Una serata quindi all’insegna delle note musicali nelle più disparate combinazioni, con inizio alle ore 20.45 di sabato 4 maggio prossimo, con ingresso libero ad oblazione.

La manifestazione vuole ricordare Andrea Gilardi, appassionato di musica di origine piemontese ma trapiantato in Liguria, regione dove ha espresso il proprio amore per il pentagramma tra chitarra, organo e canto. Da ricordare la sua militanza nel coro della cattedrale genovese tra il gruppo dei tenori.

“L’idea è quella di coniugare il ricordo con la sua passione”, spiega Matteo Gilardi il figlio di Andrea, organizzatore della serata, “creando un evento benefico che porti sia svago per i partecipanti che un contributo significativo per chi si occupa quotidianamente di supportare la ricerca in ambito medico: quest’anno il ricavato sarà devoluto all’Associazione A.I.NET – Vivere la speranza, che a livello nazionale opera nella raccolta fondi per le malattie neoplastiche rare”. Un evento che è diventato un appuntamento fisso per il mese di maggio nel ponente di Genova. Una buona occasione per trascorrere una serata diversa, nel segno del ricordo, sicuri di fare una buona azione ascoltanto musica di alto livello.

Roberto Polleri