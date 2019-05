Lavori cantiere Morandi | Chiude corso Perrone, le modifiche ai bus

Per i lavori di demolizione nel cantiere di ponte Morandi, corso Perrone a Genova dalle ore 7 di oggi venerdì 3 maggio chiuderà il traffico veicolare e pedonale.

La riaprtura dovrebbe essere prevista per il prossimo 15 maggio

La chiusura riguarda il tratto compreso tra via Perini e via Borzoli, ad esclusione degli afferenti alle proprietà laterali carrabili ed ai civici compresi tra il civico 92 e via Borzoli,i quali potranno accedere esclusivamente da monte (da via Ferri). Intanto ieri è stata riaperta via Fillak, sul lato opposto del torrente Polcevera.

Per l’occasione cambiano anche le linee del bus

Linee 63, 63/ e 663 variazioni di percorso da oggi venerdì 3 maggio per la chiusura di corso Perrone

Direzione Pontedecimo: i bus, giunti in via Bianchi, svolteranno sul ponte Romero, proseguiranno per via Perlasca, transiteranno poi per ponte Polcevera, via Ferri dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti alla rotatoria di via Ferri (incrocio con ponte Polcevera), transiteranno per il vecchio ponte sul Polcevera, proseguiranno poi per via 30 giugno 1960, via Bianchi, via Perini, rotatoria Perrone, via Perini dove riprenderanno regolare percorso.