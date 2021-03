Moto3 | Il genovese Rossi out nel #QatarGP

Purtroppo termina prima del tempo il Barwa Grand Prix of Qatar Moto3 per Riccardo Rossi.

Il giovane pilota genovese in sella alla sua KTM del Team BOE Owlride, non riesce nelle prove libere del venerdì e del sabato mattina a centrare l’ingresso diretto in Q2, segnando il miglior tempo nelle Fp2 in 2’05.667.

Nelle qualifiche che si sono svolte sabato pomeriggio, Riccardo Rossi, con una gran prova riesce da prima a centrare il passaggio alle Q2, ottenendo il quarto tempo nelle Q1.

Poi in Q2 riesce a migliorarsi ottenendo il tempo di 2’04.889 che gli vale la nona casella in griglia di partenza, primo degli italiani.

Purtroppo la gara della domenica non è andata come da premesse per il pilota del team Boè OWLRID.

Lui, Riccardo, parte dal 9° posto, primo fra gli italiani, ma dopo una buona partenza conclude la sua prova con una caduta alla seconda tornata.

Il prossimo week-end si replica per la seconda gara del campionato mondiale moto3, sempre al circuito di Losail in Qatar.

Riccardo Rossi: “Un vero peccato, nel week-end abbiamo lavorato bene ed ero molto veloce in ottica gara. Oggi avevamo il passo per fare una buona top ten. In gara c’era molto vento che mi dava fastidio, purtroppo una folata mi ha spostato fuori traiettoria, non sono riuscito a riprenderla finendo nell’erba e poi sono caduto. Adesso c’è subito un altro week-end, siamo veloci su questa pista quindi lavoreremo per rifarci. Ringrazio tutto il team per il grande lavoro fatto e tutti gli sponsor che mi sostengo.”