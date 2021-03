Serie A, la cura Ballardini fa benissimo al Genoa: quanto è lontana la zona retrocessione

Una lotta per non retrocedere che si preannuncia davvero molto intensa e sicuramente interessante quella di questa stagione di Serie A. Il campionato sta riservando diverse sorprese, non soltanto per quanto riguarda le zone alte della classifica, ma anche e soprattutto per quanto concerne le squadre che rischiano di retrocedere. Vediamo nel dettaglio.

Lotta retrocessione serrata

Sicuramente non tutti avrebbero previsto una lotta retrocessione così serrata e soprattutto che vede coinvolte squadre come il Torino. Attualmente, la classifica di Serie A recita: Crotone ultimo, a quota 15 punti, Parma a quota 19, Cagliari a 22, Torino a 23 punti. Le altre sono abbastanza distanti, considerando che il Benevento, quintultimo, è a quota 29 (frutto anche dell’impresa di Torino contro la Juventus).

Nelle prossime dieci partite, che chiuderanno la stagione, le squadre si daranno grande battaglia. In particolare, chi è coinvolto nelle zone basse della classifica cercherà di racimolare punti fondamentali, mentre le altre di metà classifica hanno l’obbligo di fare punti per guadagnare la salvezza matematica.

Genoa: posizione tranquilla

Senza dubbio il Genoa fa parte di quelle squadre che si trova in una posizione di classifica tranquilla, anche se l’obiettivo, come più volte ripetuto, è quello di ottenere la salvezza matematica quanto prima. I rossoblu sono a quota 31 punti, frutto soprattutto della cura Ballardini, la quale ha dato i suoi frutti.

Il tecnico ravennate è un vero e proprio asso per quanto riguarda non soltanto i match che contano, ma anche per l’identità che è riuscito a dare alla squadra. Dal suo ritorno, il Genoa è riuscito a racimolare tanti punti importanti: dal suo approdo, contro lo Spezia, sono arrivate soltanto tre sconfitte in quindici partite.

Tra l’altro contro squadre di tutto rispetto, ovvero Sassuolo, Inter e Roma. Ben sei le vittorie e sei i pareggi. Un bottino davvero incredibile, se stiamo a pensare che quel 21 dicembre che ha visto approdare Ballardini nuovamente sulla panchina del Grifone, la squadra era a quota 7 punti soltanto.

Senza dubbio il successo del tecnico è dovuto non soltanto ad una gestione delle motivazioni davvero ottimale, ma anche alla tattica. Il suo 3-5-2 risulta essere la scelta giusta per dare compattezza e solidità alla squadra. L’ultima vittoria fondamentale per la lotta salvezza, contro il Parma, è l’emblema di quanto sia cambiata questa squadra.

Retrocessione quasi impossibile per gli esperti

Stando a quanto traspare, gli esperti del settore e soprattutto i bookmakers, ritengono che sia altamente improbabile una retrocessione del Genoa in questa stagione. Un risultato davvero eccezionale, se si pensa che soltanto a fine dicembre la situazione fosse ben diversa.

I vari siti di scommesse, anche stranieri non Aams, quotano a ben 9 volte la posta una possibile retrocessione del Grifone. Si tratta di una quota molto alta se consideriamo anche le restanti squadre. Per esempio, Spezia e Benevento retrocessi pagherebbero 5 volte la posta, mentre il Torino pagherebbe 2,25 volte la posta. Più probabile una retrocessione del Cagliari, secondo i book, considerando che pagherebbe 1,85 volte la posta.