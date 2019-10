Da lunedì 14 a domenica 20 ottobre 2019, la “Gallery Malocello” di Varazze, ospita la mostra personale della pittrice Paola Defilippi, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze.

L’inaugurazione si terrà alle ore 17:00 di lunedì 14 ottobre, alla presenza di alcuni colleghi, critici, appassionati d’arte, amici, fan e conoscenti. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 20 ottobre 2019, visitabile dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Ingresso libero. Paola Defilippi ha allestito numerose mostre personali e collettive, non solo in Liguria, ma anche in altre regioni, riscuotendo sempre lusinghieri apprezzamenti da critica e pubblico. Inoltre, ha partecipato a vari concorsi ottenendo consensi, prestigiosi premi e qualificati riconoscimenti:

1999: 1° Premio Celle “ Celle é colore” estemporanea; 3° Premio “Pegli in cornice”; 3° Premio Campo Ligure “Arte Viva”. 2000: Civezza Premio giuria estemporanea; 1° Premio Toirano ‘Passeggiata pe Tuia’n”; 1° Premio Biennale pittura Pietra Ligure; 3° Premio Spotorno “Spotorno a Colori”; Premio Città di Milano; Premio “Arco della pace”; Premio Unione Europea 2000. 2001, Premio Firenze; “L’aquila della cultura”. 2002: 2° Premio Pegli, “Pegli in Cornice” estemporanea; XXV Server d’oro Milano 2°classificata; 3° Premio Diano Marina “Dipingi la primavera”; 2° Classificata Sestri “Sestri come Montmartre”. 2003, 3° Premio Toirano. 2005, Bergeggi Premio giuria. 2006, Diano Marina Premio giuria; Premio Bergeggi; Premio Acquisto Noli; 2008, 3° Premio Città di Noli; 2009, 4° Classificata a Ceriale; 2011, 1° Premio “Arte donna Alassio