Mosaico dell’Accoglienza ad Albisola Superiore

Il Mosaico dell’accoglienza Domenica 6 ottobre

Parco dell’Accoglienza c/o Santuario della Pace, dalle ore 10.00

Ideazione e realizzazione partecipata di un mosaico che racconta di viaggi, incontri e accoglienza, con l’illustratrice e ideatrice Valentina Biletta, insieme ai bambini e alle famiglie che interverranno.

L’intento è quello progettare e realizzare un lavoro collettivo insieme alla cittadinanza e ai beneficiari del Progetto SIPROIMI, in collaborazione con la Cooperativa Arcimedia Onlus. Il mosaico come elemento fortemente simbolico: per i soggetti che saranno trattati, per l’azione della creazione dell’opera stessa (ognuno mette un tassello che è fondamentale per il compimento dell’immagine), per la progettazione partecipata e infine per la capacità di durata dell’opera.

Domenica 6 ottobre, primo degli incontri per la progettazione del mosaico.

Secondo appuntamento per la realizzazione del mosaico sabato 19 e domenica 20 ottobre.