Monza-Spezia, come arrivano le due squadre al Brianteo

Spezia di scena a Monza: vediamo lo stato di forma delle due squadre.

Il Monza ha vinto gli ultimi due match di campionato senza subire gol; l’ultima squadra neopromossa ad avere infilato tre successi consecutivi in Serie A senza incassare reti è stata il Palermo, nel dicembre 2004. Il Monza ha raccolto sette punti (2V, 1N) nelle ultime tre uscite di campionato, dopo non averne racimolato alcuno in tutte le precedenti cinque; nel parziale (dal 9 settembre scorso), soltanto Lazio, Udinese e Napoli (tutte con un bottino di nove) hanno fatto meglio. Il Monza ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di Serie A (vs Sampdoria e Juventus); nella scorsa stagione regolare di Serie B, i brianzoli hanno infilato tre ‘clean sheet’ consecutivi soltanto una volta: nel marzo 2022, contro Vicenza, Alessandria e Crotone. Soltanto la Sampdoria (19) ha perso più partite dello Spezia (15) in Serie A nel 2022; in più, soltanto la Salernitana (49) ha subito più gol degli Aquilotti (47), nel periodo, nel massimo campionato. Lo Spezia ha perso senza segnare tutte le quattro trasferte di questo campionato; nelle precedenti 40 stagioni di Serie A, solo la SPAL nel 2019/20 ha registrato cinque sconfitte nelle prime cinque gare fuori casa senza realizzare alcun gol. Lo Spezia non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due match consecutivi nelle ultime 11 partite di Serie A: tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte nel periodo; inoltre, dopo essere rimasti a secco nell’ultimo turno di campionato contro la Lazio, i liguri non collezionano due sfide senza segnare nel massimo torneo da febbraio-marzo scorso (vs Roma e Juventus).