Genoa-Cagliari 0-0, Blessin: Prestazione super ma dobbiamo segnare

Pari che soddisfa per la prestazione ma non per i punti ottenuti quello che il Genoa di Blessin ha ottenuto ieri sera contro il Cagliari.

“Sono felice della prestazione dei miei ragazzi ma il risultato è uno schifo per noi. Abbiamo giocato una grande gara e siamo stati sempre in controllo contro un top team come il Cagliari. Non abbiamo concesso quasi nessuna buona occasione a loro e abbiamo creato tanto, purtroppo abbiamo sbagliato troppo negli ultimi metri e ci è mancato solo il gol”.

“Non aver preso gol contro il Cagliari mi rende orgoglioso dei miei, per me è fondamentale dare equilibrio a questo gruppo. Però nel calcio non vinci se poi ti dimentichi di segnare. C’è il rischio in alcune partite quando domini come oggi di concedere qualcosina e invece oggi non è successo”.