Mondiale: oggi la finale Francia-Inghilterra

Questo pomeriggio atto finale inedito tra Francia e Croazia che proclamerà chi succederà alla Germania come campione del mondo.

Ad un passo dalla leggenda. Francia e Croazia scenderanno in campo con i loro uomini migliori in occasione della finale dei Mondiali 2018 di calcio in Russia. Novanta minuti, o forse più, per scrivere una pagina di storia sportiva nuova e tutto sommato inedita.

Di seguito, le probabili formazioni della finale dei Mondiali 2018:

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. All.: Deschamps.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. All.: Dalic.