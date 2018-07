A Ceriale la Lega Navale compie 50 anni

SAVONA. 14 LUG. Ieri pomeriggio si è svolta a Ceriale la cerimonia ufficiale per festeggiare il raggiungimento, da parte della locale Lega Navale, del cinquantesimo anniversario di fondazione.

Presenti le massime autorità sportive, militari, civili e religiose del comprensorio, si sono svolte anche le premiazioni di tutti coloro che, per ragioni diverse, hanno consentito al sodalizio di raggiungere questo importante traguardo: “E’ un giorno particolarmente felice- ha detto il presidente Marco Claveri- Sono presenti alcuni di coloro che 50 anni or sono hanno dato vita a questa splendida avventura. Il nostro obiettivo è quello di diffondere sempre più l’amore per il mare fra i giovani, soprattutto attraverso la Scuola Vela ed i numerosi progetti che i nostri soci più volonterosi stanno realizzando con le scuole del nostro comprensorio”.

In effetti la Scuola di vela della Lega Navale di Ceriale ha portato ad avvicinarsi a questo sport già più di mille ragazzi ed ogni anno sono centinaia i bambini, i ragazzi e gli studenti della zona che vengono accolti nei locali del sodalizio per spiegare loro i primi approcci al mondo del mare.

“Ogni anno – ha detto in conclusione Claveri- cerchiamo di fare meglio rispetto al precedente e stringiamo nuovi rapporti con altri enti ed associazioni che collaborano con entusiasmo ed attivamente alle nostre iniziative. Organizziamo mostre e convegni e recentemente abbiamo ingrandito i nostri spazi con la nuova aula per la Scuola di vela. Voglio ringraziare in conclusione tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto: Regione Liguria, Comune di Ceriale, Comando Stazione Carabinieri di Ceriale, Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Loano-Albenga, Polizia Municipale di Ceriale, Croce Rossa, Presidenza nazionale della Lega Navale, Coni, Fiv e Fipas”.

Fra i tanti premiati anche lo scultore Mario Nebiolo, socio della sezione della lega navale cerialese, che ha realizzato la scultura in pietra di Finale che è stata collocata, il 4 giugno 2016, sulla passeggiata, proprio di fronte all’ingresso della sezione della Lega Navale di Ceriale.

Durante la serata a tutti i presenti è stata consegnata una copia del compendio dal titolo: “50 anni insieme”, un interessante ed agile volumetto che racconta la storia della Lega Navale di Ceriale dal 1968 ad oggi. A scriverlo è stato Lino Santoro, che ha raccolto il materiale e le fotografie dell’ Archivio della sezione. A stamparlo, in modo impeccabile, Arti Grafiche Pozzi di Alassio.

CLAUDIO ALMANZI