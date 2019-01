Molassana, acquistano biglietti voli con Postepay di un genovese: denunciati per frode

Ieri Carabinieri di Molassana, a seguito di attività di indagine, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per accesso abusivo a sistema informatico, detenzione e diffusione di codice di accesso a sistemi informatici e frode informatica, un 27enne residente a Ferrara (pregiudicato per reati contro il patrimonio) e un 51 enne, residente a Napoli (pregiudicato per reati contro il patrimonio e per droga).

Gli investigatori hanno accertato che i due pregiudicati, in concorso tra loro e con altre tre persone già denunciate lo scorso giugno 2018 nell’ambito della stessa indagine, avevano acquistavano alcuni biglietti di una nota compagnia aerea di linea utilizzando fraudolentemente la carta Postepay intestata a un 38enne genovese.