Furgone sequestrato,minaccia di buttarsi dal ponte Monumentale

Gli sequestrano il furgone il venditore di panini minaccia di buttarsi dal ponte Monumentale.

Un uomo seduto sul cornicione del ponte Monumentale nel centro di Genova, dalla tarda serata di ieri 20 gennaio, minaccia di gettarsi del vuoto se non verranno ascoltate le sue richieste. E’ rimasto per tutta la notte sul cornicione.

I vigili del fuoco stanno cercando di convincerlo a tornare in strada o lasciarsi mettere in salvo mentre le forze dell’ordine hanno bloccato via XX settembre in entrambe i sensi di marcia per evitare possibili incidenti. “Ancora in atto la chiusura in entrambi i sensi di marcia della via XX Settembre altezza ponte Monumentale. Deviazioni alla viabilità ordinaria in atto. Deviazioni al percorso dei mezzi pubblici”.

Questo è il comunicato che segnala il Comune di Genova con un messaggio sul suo canale Telegram alle 8.27 di sabato 21 gennaio 2023. Dalle prime informazioni potrebbe trattarsi di un venditore ambulante, che qualche anno fa, aveva messo in atto la stessa protesta.

L’uomo, proprietario di un camioncino gestisce la vendita di panini e generi alimentari, aveva protestato, minacciando di gettarsi di sotto, dopo il sequestro del suo mezzo e i divieti di esercitare la sua attività in determinate zone della città. La chiusura è scattata intorno alla mezzanotte. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Ancora una volta l’uomo, noto come il ‘re dei panini’, chiede d’incontrare il sindaco. Infatti non è la prima volta che si rende protagonista di una protesta di questo tipo. Era già successo nel 2019.

Poco dopo le 9 i vigili del fuoco segnalano che la situazione è in via di risoluzione. “Le squadre stanno rientrando”, hanno spiegato. Il 118 ha inviato sul posto la guardia medica. L’uomo verrà portato in ospedale: se non vorrà collaborare, possibile che il medico disponga un trattamento sanitario obbligatorio (tso). ABov