Benevento-Genoa, Gilardino: Voglio gara di lotta e carattere

Gilardino presenta la difficile sfida del suo Genoa in trasferta contro il Benevento.

“Mi fa piacere ritrovare il mio capitano in Nazionale abbiamo vissuto momenti magnifici. È un bel ricordo – ha detto Gilardino in conferenza-. Ci ritroviamo da avversari in panchina ma ora dobbiamo pensare alla squadra. Stiamo vivendo un momento positivo per i risultati e l’atteggiamento, ma anche dal punto di vista del crederci sempre ed essere propositivi. Questo deve sempre essere il nostro Dna, il nostro atteggiamento”.

“Ho chiesto ai ragazzi soprattutto concentrazione: saper essere determinati e dentro la partita. Con voglia di lottare e spirito di sacrificio. E quando avremo in mano il gioco dovremo proporci ed essere propositivi”.