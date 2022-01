Milan-Spezia 1-2, Gyasi: Vincere a San Siro un sogno

Il match winner della sfida del “Meazza” non poteva che essere uno dei grandi simboli dello Spezia, ovvero Emmanuel Gyasi che al termine del match ha parlato così ai microfoni della stampa: “Venire a San Siro e fare una partita così è un sogno per qualsiasi calciatore e non stiamo nella pelle dalla gioia.

Ci meritiamo di aver vinto, ci meritiamo una serata come questa e la dedichiamo ai nostri tifosi che non hanno potuto essere con noi oggi, ma che comunque non ci fanno mai mancare il loro supporto.

Siamo un grande gruppo e ripeto, venire qua e vincere è un sogno per chiunque, ma con umiltà tutto è possibile.

Il Milan è una grandissima squadra, rispetto alla vittoria in casa dello scorso anno, questa vale ancora di più perché ottenuta in uno stadio dove sono state scritte pagine di storia del calcio mondiale.

La salvezza? Il girone di ritorno è un campionato diverso, non bisogna mai abbassare la guardia, ma continuare a lavorare a testa bassa e pedalare”.