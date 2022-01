Juve-Samp, precedenti e statistiche della sfida in Coppa Italia

La Juventus ha vinto otto dei nove precedenti in Coppa Italia contro la Sampdoria: unica eccezione un successo dei blucerchiati nella fase a gironi dell’edizione 1986/87 per 2-1.

La Juventus ha sempre trovato il gol contro la Sampdoria nei nove precedenti in Coppa Italia, realizzando in totale 28 reti in nove gare (3.1 in media a incontro). Nelle quattro edizioni in cui Juventus e Sampdoria si sono sfidate nella fase a eliminazione diretta della Coppa Italia, i bianconeri hanno sempre superato il turno (1957/58, 1959/60, 1960/61, 2001/02).

L’ultimo precedente tra Juventus e Sampdoria in Coppa Italia risale agli ottavi di finale del dicembre 2001, i bianconeri vinsero per 5-2 allo stadio Delle Alpi: per i bianconeri trovarono il gol Maresca, Ferrara, Zalayeta e Amoruso (doppietta) mentre i due marcatori blucerchiati furono Luiso e Possanzini.

La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque gare ufficiali contro la Sampdoria (tutte in campionato), segnando sempre almeno due gol (12 reti nel periodo)