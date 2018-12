Mercoledì la presentazione del nuovo Dizionario Italiano – Genovese di Franco Bampi

Mercoledì 5 dicembre 2018 alle ore 17.00 nell’Aula 1A della Facoltà di Architettura in Sarzano, stradone di Sant’Agostino 37, verrà presentato il nuovo ‘Dizionario Italiano – Genovese’ di Franco Bampi.

Questo dizionario, contenente ben 27.290 parole, si presenta come lo strumento indispensabile per tenere vivo il genovese, per togliersi ogni curiosità sulla traduzione in genovese delle parole italiane, anche quelle più recenti, e per conoscere la pronuncia esatta di tutte le parole genovesi.

“La presentazione di questo mio nuovo Dizionario Italiano – Genovese – spiega Franco Bampi – sarà l’occasione per parlare della nostra bella lingua genovese, per cercare di capire quali strade intraprendere per la sua conservazione e il suo rilancio, per decidere come comportarci oggi, un periodo in cui tutte le lingue, specie quelle locali, sono fortemente minacciate da una indesiderata omologazione”.