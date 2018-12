Toti: accise carburanti e tasse in Liguria non aumentano, solite fake news del Pd

“Le accise, dunque le tasse in Liguria, non aumentano neppure di un euro. L’emendamento sulle accise consente di continuare, come negli anni passati, ad avere delle risorse da investire per far fronte al dissesto idrogeologico e aiutare i territori colpiti da emergenza di Protezione civile”.

Lo ha precisato stamane su Fb il governatore ligure Giovanni Toti, in riferimento alle informazioni sull’aumento delle accise sui carburanti diffuse online ieri sera.

Inoltre, con una nota ufficiale, Regione Liguria ha confermato che “non ci sarà un centesimo in più di accise, ma solo euro destinati alla lotta al dissesto idrogeologico nella nostra Regione”.

“Al fatto che il Pd diffonda fake news – ha aggiunto Toti – ormai siamo abituati. Che addirittura critichi provvedimenti presi quando governava lui (le accise ci sono dal 2011) dà l’idea della confusione che regna in quel partito. Amici della sinistra, state sereni, pensate con calma, chiaritevi le idee, e non affrettatevi a raccontare bugie, tanto avete tutto il tempo di riflettere: passeranno molti anni prima che gli elettori vi ridiano fiducia in questa regione”.

“Uno degli emendamenti del Governo alla manovra 2019 – aveva annunciato ieri sera su Fb la deputata spezzina del Pd Raffaella Paita – prevede la possibilità dell’aumento delle accise sulla benzina in Liguria . Proprio quello che ci voleva: una nuova tassa . Ecco l’aiuto che il Governo Lega-M5S ha dato ai liguri. Vergogna”.