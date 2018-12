Arriva a Genova la pista di ghiaccio ecologico

Sarà presso il nuovo parco del Great Campus, Parco Scientifico Tecnologico

Durante questo periodo natalizio Genova avrà per la prima volta una pista di pattinaggio ecologica Xtraice, allestita all’interno del primo Genova Christmas Village, presso il nuovo parco del Great Campus, Parco Scientifico Tecnologico di Genova in via Enrico Melen, 83, agli Erzelli.

E’ un’iniziativa di Genova Hight Tech spa, società che mira ad ampliare l’offerta di svago per le famiglie e per i residenti della città durante le vacanze natalizie e, allo stesso tempo, promuovere il commercio locale con un prodotto innovativo e all’avanguardia come piste di pattinaggio ecologiche.

La pista di pattinaggio di 180 m2 sarà operativa dal 7 dicembre al 31 gennaio 2019.

Da lunedì a giovedì la pista sarà aperta dalle 11.30 alle 14.30; Venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 19.

La società produttrice, Xtraice, è pioniere nella produzione e distribuzione di “ghiaccio ecologico”. Si tratta di un composto sintetico autolubrificante grazie al quale è possibile provare la medesima sensazione provocata da una pista di pattinaggio d’acqua ghiacciata.

Allo stesso tempo, il suo semplice assemblaggio e l’assenza di acqua e costi elettrici rendono la pista di pattinaggio completamente sostenibile. Per una pista di 180 m2, come quella del Genova Christmas Village, confrontando il ghiaccio sintetico con il ghiaccio convenzionale, l’impresa risparmierà più di 15.120 kilowatt di elettricità e circa 17.900 litri d’acqua, equivalenti al consumo giornaliero di 160 abitazioni. Inoltre, si eviterà l’emissione di quasi 4,9 tonnellate di CO2 in atmosfera.

La società produttrice, Xtraice opera nel mercato da oltre 14 anni, ha installato più di 1000 piste in 90 Paesi e 5 Continenti con strutture rivoluzionarie come la pista di pattinaggio per il parco Disneyland Paris, o ancora per l’iconico grattacielo del John Hancock Center di Chicago ed una pista per la famosa squadra di hockey NHL, i Detroit Red Wings.