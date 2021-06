Mercato Spezia, Nzola vicino all’Inghilterra

Potrebbe essere distante da Spezia il futuro del bomber Nzola.

M’Bala Nzola, grande protagonista della salvezza dello Spezia. Il giocatore angolano quest’anno si è fatto notare molto, per le sue abilità e la sua determinazione; non a caso, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, due squadre inglesi sono sull’attaccante ligure, ed il prossimo anno potrebbe lasciare la Serie A. Ecco le ultime dal calciomercato dello Spezia.

Una stagione indimenticabile per Nzola: 25 presenze, 11 gol e 3 assist per lui, protagonista assoluto della salvezza dello Spezia. Già a metà anno il suo talento era stato notato, e non solo in Serie A. Oltre a tre squadre del nostro campionato, anche altrettante di Premier League ed una di Bundesliga hanno provato a far loro il 24enne angolano. Lo Spezia, conscio delle potenzialità di Nzola, ha preferito non farlo partire, ma adesso sarà difficile tenerlo tra i loro dopo l’ultima stagione. Due squadre inglesi sembrano volersi far avanti: si tratta di Southampton e del retrocesso Fulham. Lo Spezia lo valuta tra gli 8 ed i 10 milioni, un prezzo non indifferente.