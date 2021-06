Genoa, non solo Perin: si penda a Joronen e Sepe

La porta del Genoa è ancora senza un padrone per la prossima stagione.

Il Genoa si interroga sul portiere per la prossima stagione. Difficile è la permanenza di Perin, la Juve dopo due stagioni in prestito vorrebbe infatti cedere il giocatore a titolo definitivo.

L’obiettivo di mercato per rimpiazzare Perin dovrebbe essere Jesse Joronen. Il portiere finlandese arriva da una stagione in Serie B con il Brescia e sarebbe pronto a tornare in A.

Nel caso le trattative con le Rondinelle non dovessero andare a buon fine, il Genoa monitora anche la posizione di Luigi Sepe, in uscita dal Parma dopo la retrocessione in Serie B.