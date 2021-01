Mercato Spezia, colpo Saponara in prestito dalla Fiorentina

Vero e proprio colpo di mercato per lo Spezia che rinforza il reparto offensivo con un arrivo di qualità per invertire la rotta di un momento negativo.

E’ fatta per l’ex Genoa, Samp e Fiorentina Riccardo Saponara. Il trequartista classe ’91 è ad un passo dal lasciare per la quarta volta la Fiorentina, dove in questa prima parte di campionato non è riuscito a trovare spazio. Le discussioni sono in fase avanzata e la chiusura è ormai vicinissima: operazione in dirittura d’arrivo in prestito con diritto di riscatto al termine della stagione. Nelle prossime ore le parti proveranno a sistemare le ultime questioni relative all’ingaggio del giocatore, che dunque potrebbe presto essere a disposizione di Vincenzo Italiano per provare ad aiutare lo Spezia a raggiungere la salvezza.