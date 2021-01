Concorsi Autisti AMT Genova, FIT CISL prepara i nuovi corsi

Riceviamo dalla FIT CISL la seguente comunicazione che pubblichiamo per chi cerca lavoro.

“In seguito alle prossime selezioni di AMT Genovan per autisti del trasporto urbano la FIT CISL informa che, come si consueto, organizzerà CORSI DI PREPARAZIONE GRATUITI al Concorso, in cui verranno effettuate simulazioni delle prove di concorso presso la sede di Via Buozzi 15 a Genova Dinegro, con un calendario ancora in fase di stesura.

Ricordiamo che, per partecipare, i candidati dovranno essere in età di apprendistato o con NASPI attiva.

Per tutte le altre informazioni si può contattare il 3485761011 o, in alternativa, scrivere una mail a sindcisl@amt.genova.it”.