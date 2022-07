Mercato Spezia, Aquile in pole per Daniel Maldini

Scatto importante di mercato dello Spezia che vuole regalarsi un colpo in vista della prossima stagione.

Fino a qualche giorno fa sembrava scontato l’epilogo per Daniel Maldini in questa stagione, con l’Hellas Verona pronto ad accoglierlo in prestito. Nelle ultime ore è stato registrato però un sorpasso concreto, e a tratti inaspettato, dello Spezia di Luca Gotti, che sta spingendo per avere il ragazzo a propria disposizione. In un possibile 3-4-2-1, Maldini potrebbe agire al fianco di Verde, alle spalle del centravanti.

C’è stato un blitz efficace, lo Spezia è in pole adesso sul Verona e nelle prossime ore potrebbero già arrivare aggiornamenti concreti. Ovviamente, la formula sarebbe quella del prestito secco, con il Milan che non ha assolutamente intenzione di inserire opzioni per il riscatto.