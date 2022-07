Mercato Samp, ancora in piedi lo scambio Colley-Linetty

Nuova strada di mercato per la Samp con un tentativo di scambio tra Linetty e Colley con il Torino.

La situazione non è semplice, anzi piuttosto complicata, ci sarebbero da superare delle problematiche economiche che i granata non vogliono prendere in considerazione. O si fa alla pari oppure niente, ha fatto sapere Davide Vagnati ai dirigenti blucerchiati. Ma veniamo ai dettagli. Cominciamo dal centrocampista del Toro. Il polacco ha rifiutato diverse proposte, per ultima lo Spezia. Vuole andare solo alla Sampdoria per riabbracciare il suo “maestro” Giampaolo che a suo tempo lo portò a Torino obbligando Urbano Cairo a versare 9,5 milioni proprio alla Sampdoria. Una cifra importante considerando che il giocatore percepisce un ingaggio di 1,7 milioni a stagione. L’investimento, per una serie di motivi, si è rivelato un flop, uno dei tanti di questi ultimi tempi granata. Con l’arrivo di Juric, poi, il giocatore è stato messo ai margini. Poche presenze nell’ultimo campionato con la maglia del Toro: appena 16 e per di più da subentrato.