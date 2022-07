Mercato Entella, colpo Faggioli per i liguri dall’Ancona

Grande colpo di mercato piazzato dall’Entella che ambisce ad un ritorno in serie B dopo la delusione dello scorso anno.

Alessandro Faggioli, bomber 22enne di Penne, cresciuto nel settore giovanile del Pescara ed esploso l’anno scorso nei professionisti con la maglia dell’Ancona Matelica, si trasferisce alla Virtus Entella. Contratto triennale in Liguria per il centravanti scoperto l’estate scorsa dal ds dei marchigiani Ciccio Micciola, che lo ha seguito e notato durante la gavetta in serie D con Cerignola, Notaresco e Castelnuovo. Al primo anno di C, con la maglia dorica, Faggioli ha realizzato 14 reti. Dopo due mesi di trattative e corteggiamenti, il bomber pescarese ha detto sì al club di Chiavari: sarà l’erede dell’italoargentino Lescano, passato proprio al Pescara in queste settimane dall’Entella. Giocherà con gli ex Dessena e Clemenza. Il blitz di mercato dei liguri ha convinto sia il giocatore che l’Ancona, bruciando la concorrenza di Brescia e Cosenza, in B, e del Vicenza, in C.