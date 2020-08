Mercato Samp: se parte Audero arriva Semper dal Chievo

Nodo portiere non ancora del tutto risolto per la Samp che potrebbe dover sostituire l’intero reparto.

La Sampdoria dovrà necessariamente trovare un secondo portiere da schierare alle spalle di Emil Audero. Resta viva la pista che porta al ritorno di Emiliano Viviano in blucerchiato, mentre ancora è da chiarire il futuro di Wladimiro Falcone (probabile partenza per la Serie B) e Vid Belec.

Non sarebbe tramontato l’interesse dei blucerchiati per Adrian Semper. Il classe ’98 è in uscita dal Chievo che vuole monetizzare dalla sua cessione: servono almeno tre milioni di euro per poter arrivare al portiere. E se Audero dovesse partire questa necessità diventerebbe urgenza ed Osti vuole muoversi con discreto anticipo.