Mercato: Caprari pronto a passare dalla Samp al Genoa

Non sarebbe il primo caso di cambio sponda all’ombra della Lanterna, l’ultimo è stato Bertolacci ma la storia sembrerebbe ripetersi in questa sessione di calciomercato in senso inverso.

l futuro di Gianluca Caprari non è alla Sampdoria. È ormai chiaro che l’attaccante non rientra nei piani della società doriana che punta a cederlo per una decina di milioni di euro (il riscatto con il Parma era infatti fissato a nove milioni di euro).

Caprari potrebbe restare a Genova ma sulla sponda rossoblù della città. Il direttore sportivo Daniele Faggiano vorrebbe portarlo al Genoa. Per ora non ci sono stati contatti con la Sampdoria, ma non è da escludere che nelle prossime ore non inizi a imbastirsi una trattativa.