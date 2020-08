Genovese scippa catenina in discoteca a Riccione: arrestato

Era già stato arrestato per un colpo a Rovereto, in provincia di Milano. Ma non è servito da lezione ad genovese 21enne che ha colpito, questa volta, in una discoteca di Riccione, strappando dal collo di un ragazzo una catenina.

La vittima questa volta è un 19enne di Livorno, in vacanza, che stava trascorrendo la serata in un locale nella zona del Marano.

Il 19enne è stato avvicinato dal giovane che gli ha strappato due catenine d’oro che portava al collo per un valore di 1.500 euro.

Il 19enne,benchè ferito al collo, ha provato ad inseguirlo e ha chiamato la polizia.

Gli uomini della Questura hanno raccolto la testimonianza del ragazzo e hanno individuato lo scippatore che è stato fermato.

condotto in Questura, sono emersi i precedenti specifici e ha passato la notte in camera di sicurezza. Poi sabato mattina è stato processato per direttissima.