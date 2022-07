Mercato Samp, pressing Salernitana su Thorsby e Bonazzoli

Trattativa calda tra la Samp e la Salernitana con i campani che hanno nel mirino due pezzi pregiati blucerchiati,

Sia Thorsby che Bonazzoli sono richiesti dal club allenato da Nicola. Per il secondo sarebbe inoltre un ritorno all’Arechi.

Per Thorsby il club granata è disposto a mettere sul piatto 4.5 milioni di euro. Per Bonazzoli, invece, si tratta di un affare che può di nuovo decollare dopo il botta e risposta delle ultime ore, tra il diesse De Sanctis e il suo agente Tinti. Bonazzoli non è stato riscattato alla cifra concordata l’anno scorso: 6 milioni di euro. Adesso per riportarlo all’ombra dell’Arechi la Salernitana può investire la metà. Con tre milioni di euro più ingaggio al giocatore, il “pistolero” può ritornare a cucirsi l’ippocampo sul petto.