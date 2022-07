Ad Albenga si sono conclusi i Lunedì culturali dell’ Unitre

ALBENGA- Dopo la interessante relazione di Don Mauro Marchiano, che aveva intrattenuto gli uditori sul tema “Onde Barocche: capolavori diocesani tra il 1600 ed il 1750”, quella applauditissima del professor Carlo Lanteri su “La Cattedrale: cuore della città e libro di pietra”, ieri sera è intervenuto su “Curiosità inedite su Albenga e dintorni” il famoso editore ed ex libraio Gerry Delfino. Con la interessante relazione di Delfino si sono così conclusi ad Albenga i “Lunedì Culturali dell’Unitre Comprensoriale ingauna”.

Nei giorni scorsi si era svolta nella “Città delle Torri” la cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico dell’Università della Terza età Ingauna, con la presenza di illustri personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Nel Parco dei Pini della Clinica San Michele, ad Albenga, ospiti della benemerita famiglia Nante, immersi nell’ accogliente e fresca pineta, dopo i saluti del vice sindaco Alberto Passino e del Presidente Unitre Gustavo Ravera ci sono stati la consegna dei Sigilli Accademici e gli interventi del professor Gianni Ballabio, del cantautore Davide Geddo, del professor Nicola Nante, del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e della giornalista Carla Urban.

Quest’anno, malgrado la pandemia, il bilancio delle attività dell’Unitrè risulta positivo: “Siamo riusciti- ci ha spiegato il presidente Ravera- a tornare alle lezioni in presenza, con tutte le accortezze del caso, ed abbiamo dovuto persino, in certi corsi, attuare, davvero a malincuore, la regola del numero chiuso. Malgrado tutte queste difficoltà e restrizioni abbiamo proposto, nelle tre sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale, ben 56 fra corsi e laboratori con un numero iscritti di poco inferiore ai 300. Per questo motivo posso dire con soddisfazione, che il bilancio dell’anno è stato senz’altro più che soddisfacente. La festa di chiusura corsi è stata un vero successo”.

Il padrone di casa, professor Nante, ha ribadito la propria soddisfazione nel poter sostenere e collaborare attivamente alle iniziative della locale Università della Terza età cui ha rivolto una lode per l’impegno profuso per la socializzazione non solo dei soci, ma anche di tutta la comunità ingauna, malgrado la pandemia.

Ultima ad intervenire la nota scrittrice, presentatrice televisiva e radiofonica, Carla Urban che ha voluto portare una simpatica e personale testimonianza per ricordare le svariate iniziative da lei realizzate in passato con l’Unitre. Questo l’elenco dei docenti che sono stati premiati: Alessandra Angelucci, Paola Arecco, Enrico Azzali Zanola, Pier Augusto Bari, Livio Bertonasco, Arianna Boero, Francesca Bogliolo, Renato Bonfanti, Manol Bozuffi, Consuelo Bruno, Marco Cammi, Giovanni Cerruti, Antonio Contegno, Paola Corrado, Maria Teresa Da Costa, Giuseppina Andreis, Rina Delfino, Simone Delfino, Guido Di Giampaolo, Marinella Fanesi, Maria Rosa Ferrando, Laura Ferrari, Alfredo Ferrigno, Angela Fiori, Graziella Frasca Gallo, Gaetana Gervasi, Antonio Giuliani, Shoreh Jafari, Carol Manin, Rosanna Mapelli, Laura Massa Bova, Maria Melino, Davide Michelini, Vito Pace, Berta Petrillo, Giuseppina Renacco, Marco Rosati, Pamela Rossignolo, Enrica Scotto, Alfredo Sgarlato, Rosanna Stasi, Anna Tagliasacchi, Rudiger Tessmann, Biancalina Testa, Diana Villa e Saly Zappalà.

CLAUDIO ALMANZI