Samp, rinnovo di contratto per Quagliarella: Storia infinita

La Samp comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Quagliarella.

Per la soddisfazione di tutti l’attaccante – 268 presenze e 105 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023. “Ogni storia è una storia infinita. La nostra un po’ di più… Sono orgoglioso di poter continuare la mia avventura con la Sampdoria e grato alla società per questa nuova opportunità. E grazie, come sempre ai nostri tifosi, per farmi sentire a casa come dal primo giorno che ho vestito questa maglia”,

Non solo Quagliarella. Rincon allungherà il contratto con la Sampdoria fino al 30 giugno del prossimo anno: accordo praticamente raggiunto col colombiano che era arrivato a gennaio dal Torino e si era legato al club fino al 30 giugno.

E’ scaduto il contratto invece del regista svedese Ekdal che difficilmente rinnoverà con il club blucerchiato.