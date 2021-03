Mercato Samp, occhio a Matteo Ricci dello Spezia

La Samp, quasi salva, sta già impostando le prime operazioni di mercato per la prossima stagione.

C’è un nome in particolare che sembra entrato nell’orbita della dirigenza blucerchiata, ed è quello di Matteo Ricci dello Spezia.

Secondo Il Secolo XIX il club blucerchiato sarebbe ingolosito dalla situazione contrattuale del centrocampista, fresco di convocazione in Nazionale. Il giocatore infatti è in scadenza, e attualmente ballerebbe una distanza di 100mila euro tra la domanda e l’offerta. Il gap potrebbe essere colmato in parte dal raggiungimento di alcuni bonus, ma la proposta non sembra soddisfare pienamente il suo agente Moretti.

Per questo motivo il procuratore avrebbe iniziato a guardarsi intorno, soprattutto considerando che il classe 1994 è entrato pure nel mirino della Fiorentina, ma anche di altre società italian