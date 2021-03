I risultati delle gare che hanno visto impegnati i blucerchiati convocati in nazionale.

Norvegia. Brusca battuta d’arresto per la Norvegia, superata in casa dalla Turchia per 3-0 (4′ e 59′ Tufan, 28′ Soyuncu) nella seconda giornata del Gruppo G nell’ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. Inizialmente in panchina, Morten Thorsby è subentrato all’84’ al compagno Haaland.

Repubblica Ceca. Ancora un assist per Jakub Jankto nell’1-1 (50′ Provod, 61′ Lukaku) tra la Repubblica Ceca e il Belgio nella seconda gara delle qualificazioni alla Coppa del Mondo. Titolare ed in campo fino alla sostituzione con Masopust al 61′, l’esterno ha fornito il passaggio decisivo per il momentaneo vantaggio ceco.

Slovenia Under 21. Slovenia e Nik Prelec sfortunati infine nella sfida pareggiata 1-1 (32′ Matko, 85′ Prelec autogol) con la Repubblica Ceca all’Europeo Under 21. In campo sino alla sostituzione al 92′ con Ogrinec, l’attaccante ha causato l’autorete che ha permesso ai cechi di agguantare il pari nel finale. Nonostante il primo punto conquistato nel Gruppo B, il discorso qualificazione si complica.