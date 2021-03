Bulgaria-Italia, Mancini: turn over per vincere a Sofia

Mancini presenta la sfida della sua Italia contro la Bulgaria, trasferta tabù visto che gli azzurri non hanno mai vinto a Sofia.

“Faremo dei cambi rispetto alla partita con l’Irlanda del Nord – le parole del ct azzurro nella conferenza stampa di Sofia – ma non sappiamo ancora quanti.

Dipenderà dalle condizioni dei ragazzi dopo l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani. Non so se 3, 4 o 5, ma dei cambi ci saranno”. “La freschezza è importante, ma non so chi giocherà in avanti”.

“Tutte le partite sono difficili, vanno affrontate con la massima concentrazione. Noi siamo qua per vincere – aggiunge il ct – Se l’Italia non ha mai vinto qui, significa che non è un campo semplice. Questa è una delle insidie. Rispetto all’Irlanda del Nord, la Bulgaria è una squadra meno fisica, ma più tecnica”.