Mercato Samp, gioielli blucerchiati corteggiati da mezza Europa

Nonostante i problemi societari la Samp ed il diesse Faggiano sono al lavoro.

I blucerchiati vogliono far cassa sul mercato e non è da escludere che almeno un pezzo pregiato possa partire. Due giocatori piacciono da tempo al Watford, ovvero Omar Colley e Morten Thorsby, per il quale i blucerchiati avevano rifiutato proposte importanti dai londinesi proprio la scorsa estate. La situazione, adesso con Ranieri in panchina, potrebbe cambiare aumentando pressing e proposta per il Doria.

La Sampdoria ha molti giocatori richiesti. Daniele Faggiano è tra gli uomini mercati più attivi in questi giorni, col compito anche di far cassa oltre che di acquistare giocatori per Roberto D’Aversa. In Inghilterra è da registrare un sondaggio del Newcastle per Maya Yoshida mentre la Roma potrebbe provare per Bartosz Bereszinskyi come alternativa low cost per il ruolo di terzino destro.

In entrata il Doria sta seguendo da tempo giocatori in queste posizioni come Michel Aebischer dello Young Boys