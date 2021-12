Mercato Genoa, un tris dal Torino: Izzo, Rincon e Zaza

Il Genoa è pronto a operare in maniera importante sul mercato e il Torino potrebbe essere un partner importante.

La nuova proprietà, dopo aver affidato le sue speranze a Andrij Shevchenko il cui percorso iniziale è stato però deludente, è disponibile a rinforzare la rosa. E pare avere intenzione di chiedere tre giocatori al Toro che l’allenatore ucraino, ex asso del Milan, accoglierebbe con soddisfazione: Armando Izzo, Tomas Rincon e Simone Zaza.

Un difensore, un centrocampista e una punta. Si tratta di elementi che in granata non hanno spazio e che lo stesso Juric ha chiesto ai suoi dirigenti di cedere. Giocatori in esubero che in una nuova realtà potrebbero comunque tirar fuori qualcosa di positivo. Non bisogna dimenticare che Izzo, ex genoano, sino a un paio di anni fa faceva parte della Nazionale. Anche per Rincon sarebbe un ritorno visto che il “Generale” con il Grifone ha disputato le sue stagioni più belle prima del salto alla Juve. E non trascuriamo Zaza: potrebbe tornare utile alla causa rossoblù; in granata non riesce proprio a sfondare, ma anni fa è stato un giocatore importante.

Siamo soltanto ai preliminari di quella che potrebbe diventare una “triplice” trattativa. Il Toro vuole liberarsi di tre ingaggi pesanti. Ma c’è altro. Nel Genoa – guarda caso – milita un giocatore che potrebbe fare al caso di Juric. Si tratta di Mohamed Salim Fares, algerino con cittadinanza francese, esterno sinistro in prestito dalla Lazio. A Sheva non piace nonostante il giocatore nell’unica vittoria del Genoa abbia realizzato una doppietta decisiva (a Cagliari) e neppure Sarri lo considera adatto al suo gioco e dunque non ne valuta il rientro.