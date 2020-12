Mercato Samp, Colley e Ramirez verso il divorzio

La Samp non pensa solo ad operazioni in entrata ma sta lavorando per due cessioni importanti.

Ramirez e Colley, due pezzi pregiati della rosa di Ranieri, sono in scadenza e la società non vuole perderli a zero. Difficili i rinnovi si pensa alle cessioni.

Per il gambiano, per aggiudicarsi il suo cartellino a titolo definitivo (al momento non è contemplata la formula del prestito con diritto od obbligo di riscatto) serviranno 10 milioni di euro.

Il centrocampista blucerchiato in questi ultimi 12 mesi è stato la croce e la delizia del tecnico Claudio Ranieri ed il suo addio potrebbe essere meno doloroso di questa estate.