Genoa, tegola Sturaro: lesione al bicipite femorale

Tegola in casa Genoa per un infortunio nella mediana di Ballardini.

A comunicarlo la stessa società rossoblù. Sturaro, già assente nella sfida vinta per 2-1 sul campo dello Spezia mercoledì 23 dicembre, ha riportato “una lesione di primo grado al bicipite femorale destro” spiega la nota diffusa dal Genoa dopo gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il centrocampista.

Sturaro, un gol nelle sei partite sin qui giocate con il Genoa in campionato, aveva già saltato per delle noie muscolare le prime sette giornate di campionato. Ora questo nuovo infortunio per un giocatore che ha avuto parecchi problemi fisici in carriera.